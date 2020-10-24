الرزق يحب الخفية.. الحاجة فاطمة: انتخب وخد كمامة ومياه بسعر الجملة

أعجبت بالفكرة أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث وجدت عدد كبير من الناخبين يطلب شراء "كمامات"، لذا حرصت على شراء كميات كبيرة منها لبيعها في انتخابات النواب منذ الساعات الأولى للبدء فى عملية التصويت.. بهذه الكلمات أوضحت الحاجة فاطمة خيري محمد، صاحبة ميني ماركت مجاور لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنين بالهرم، عن سبب تواجدها.

قالت الحاجة فاطمة، إنها فوجئت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، بعدد كبير من المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم في مدرسة أم الأبطال الثانوية بنين، يسألون عن كمامات طبية، لارتدائها قبل دخولهم تحسبا لفيروس كورونا المستجد، حيث لا توجد صيدلية قريبة من اللجنة، مضيفة: "فكرت في شراء كميات من الكمامات لبيعها للناخبين في اليوم الثاني، وفي جولة الإعادة وحققت معها مكسبًا كبيرًا.

وأكدت: "الرزق يحب الخفية، والتاجر الشاطر لازم كل يوم يفكر هيطور مبيعاته إزاي، وعلشان كده قبل انتخابات مجلس النواب بيومين جهزت نفسي، واشتريت كميات كبيرة من الكمامات وقررت بيعها للناخبين بسعر الجملة، بالإضافة إلى زجاجات المياه المعدنية، متابعة: "الميه ثواب اللي معهوش يشرب ببلاش.. وكله في حب مصر، مضيفة: "المواطن اللي حضر ليدلي بصوته في الانتخابات يستحق كل خير، لأنه يريد للبلد الخير والاستقرار والأمان، وبعدين الناس لبعضها".

وأوضحت الحاجة فاطمة أنها سودانية الأصل، واستقر والداها في مصر، وتزوجت منذ ثلاثين عاما، وتتمنى في الدورة الجديدة لمجلس النواب، أن يتم تشريع جديد لقانون الإيجارات الجديدة بحيث تكون مدته محددة، ولا يتمكن صاحب العقار من إخراج المؤجر في أي وقت، وكذلك يتم وضع تشريع للزيادات الإيجارية.

وأبدت أمنيتها بأن يقوم مجلس النواب الجديد، بوضع يتعديلات على قانون الايجار القديم، الذي يتضرر منه الكثير من أصحاب العقارات، مؤكدة أن منطقة الهرم توجد بها عمارات قديمة وشقق مؤجرة بالقانون القديم منذ اكثر من خمسين عاما، قيمة الإيجار فيها لاتتعدى خمسة جنيهات، مؤكدة أنها تأمل خيرًا في مجلس النواب المقبل.

وأشارت الحاجة فاطمة خيري، إلى أنها وزوجها وأولادها اعتادوا أن يدلوا بأصواتهم في صباح ثاني يوم من الانتخابات، لافتة إلى أنها تحرص دائما على فتح الماركت مبكرًا مع أول يوم للانتخابات، حيث يشهد إقبالا من المواطنين، فتتمكن من تحقيق نسب مبيعات جيدة.