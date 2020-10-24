"الوطنية للانتخابات" توزع كمامات على أبواب لجان العمرانية: عشان صحتكم

استمر توافد المواطنين على لجان الانتخابات في منطقة العمرانية بالجيزة وسط تشديدات على الإجراءات الاحترازية، حيث يلتزم كل من يعتزم دخول المدارس بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مساحات آمنة لمراعاة التباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت.

وفي مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة بالعمرانية الشرقية، يجلس محمد علي موظف بمجلس الدولة ويباشر عمله داخل اللجان الانتخابية خلال فترة التصويت ليتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات.

ويقول "علي" لـ"الوطن"، إنه يتابع الدخول، وإذا وجد أحد الناخبين لا يضع الكمامة يعطيه كمامة سلمتها له الهيئة الوطنية للانتخابات كجزء من الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان.

وأشار "علي"، إلى أن معظم الناخبين ملتزمون بالإجراءات وارتداء الكمامات بالفعل ولا يحتاجون لكمامة، لكن منذ الصباح وصل بعض السيدات دون كمامات وسعدن جدًا بوجود كمامات مجانية لهن للحفاظ على صحتهن والتزمن بارتدائها.

وأمام مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالعمرانية الغربية، التزم كافة الناخبين بارتداء الكمامات أو الإقبال على أخذ الكمامات المجانية التي وزعت خارج اللجان الانتخابية لارتدائها قبل الدخول.

وشدد أفراد الأمن على دخول الناخبين بالكمامات إلى اللجان، مع مراعاة مسافات بين الوافدين للتصويت خصوصًا امام مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، نظرًا لوقوف الناخبين أمام اللجان من قبل بدء التصويت.