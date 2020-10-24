وزير الكهرباء والطاقة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 التي انطلقت مرحلتها الأولى اليوم السبت وتستمر للغد الأحد، وذلك في لجنة مدرسة الأورمان بالعجوزة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم، مؤكدا أهمية ذلك في استكمال ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية بكافة المجالات.

وأكد الدكتور شاكر، أهمية المشاركة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد دائرة الجيزة والدقي والعجوزة منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال والأعمال بعد اتساع نطاق الدائرة ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل، لتشتعل الأجواء بتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات خاصة بالمناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.