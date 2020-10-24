محمد رمضان يغيب عن افتتاح مهرجان الجونة بسبب "الشرع محلل أربعة"

غاب الفنان محمد رمضان، عن الظهور على السجادة الحمراء، وحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي انطلق مساء أمس الجمعة.

ويتواجد محمد رمضان، حاليًا في دولة الإمارات، الذي غادر إليها منذ عدة أيام، للاستجمام، فضلاً عن تصوير فيديو كليب أغنية "الشرع حلل أربعة"، وذلك عبر نشره فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قد وجهت الدعوة إلى محمد رمضان، للحضور إلى المهرجان، والمشاركة في الفعاليات التي من المقرر استمرارها حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وحسب مصادر لـ"الوطن" لم يحدد "رمضان" حتى الآن، إمكانية مشاركته في حفل ختام المهرجان من عدمه.

وفي شهر سبتمبر الماضي، حصل الفنان محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دبي، ونشر وقتها صورة تأشيرة الإقامة الطويلة، التي حظى بها من الإمارات، واصفًا إياها بأنها أجمل هدية، موجهًا التحية والعرفان لحاكم دبي، ودولة الإمارات وشعبها الشقيق.

وفي شهر أغسطس الماضي، انتقل محمد رمضان إلى دبي بصحبة عائلته، لتصوير كليب أغنية "ياحبيبي" مع مغني راب فرنسي.

وبعد ساعات من إعلان الفنان محمد رمضان عن طرحه لأغنية بعنوان "الشرع محلل أربعة"، طرح الفنان حمادة هلال، برومو أغنيته الجديدة "الشرع محللي أربعة"، فضلًا عن استعداده لتصوير الفيديو كليب خلال أيام قليلة، تمهيدًا لطرحه في القريب العاجل، لاسيما بعد أزمته مع محمد رمضان، الذي يعمل على أغنية تحمل الاسم ذاته.

وقال مصدر مقرب من حمادة هلال، إن المطرب سجل الأغنية منذ فترة طويلة، ولكن وفاة والدته والظروف الصعبة التي تعرض لها دفعته لتأجيل طرح الأغنية بسبب توقف نشاطه الفني، ولكن عقب علمه باسم أغنية محمد رمضان قرر طرح أغنيته للتأكيد أن اسم الأغنية مسجل له منذ فترة طويلة.