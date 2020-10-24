مهرجان الجونة يمنع الفنانين من المشاركة في انتخابات "النواب"

مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، التي بدأت صباح اليوم في 14 محافظة وفقًا للمرحلة الأولى، يتواجد حاليًا عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن بالغردقة، للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي افتتح مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

تواجد عدد كبير من الفنانين داخل منطقة الجونة، قد يمنعهم من المشاركة في عملية التصويت على الانتخابات التي انطلقت اليوم، خصوصًا إذا كانت محل إقامتهم في بطاقات الرقم القومي تنتمي لمحافظات المرحلة الأولى التي سُتجرى فيها انتخابات مجلس النواب.

ومن أبرز النجوم المتواجدين حاليًا في "الجونة" وظهروا على السجادة الحمراء، "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر، سمير صبري، بشرى، رانيا يوسف، ياسمين صبري، هاني رمزي".

وشهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي العديد من الكواليس، حيث دخل ضيوف المهرجان من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

فيما انطلقت انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعدا.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.