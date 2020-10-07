على استحياء.. دعاية مرشحي النواب بمصر الجديدة ومدينة نصر تبدأ قبل المنافسة

منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، دشن العديد من المترشحين صفحات خاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استعرضت سيرتهم الذاتية وإعلان نيتهم خوض الماراثون، ثم تصاعدت مع إعلان القائمة المبدأية، ورغم تقسيم الانتخابات على مرحلتين، وانطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، بدأ المتنافسون بمحافظات المرحلة الثانية الترويج لأنفسهم أيضا "على استحياء".

بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، بدأ المرشحين للدائرة السادسة بالقاهرة "مصر الجديدة وأول وثان مدينة نصر"، الترويج عبرها، رغم أن الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية التي تضم العاصمة، من المقرر أن تنطلق يوم 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، ليبدأ الصمت الانتخابي بالمحافظات المعنية، لتتصدر المشهد صورهم والبوسترات الدعائية مع حث المواطنين وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات.

تعددت أشكال الدعايا للمرشحين، والتي ظهرت بكثافة مع بداية الهر الجاري، حيث كان أبرزها هو التعريف بالمرشح الفردي لمجلس النواب، لذلك نشرت صفحة مرشح حزب مستقبل وطن عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي "هيلوبوليس"، مقطع فيديو مدته دقيقة تستعرض فيه أبرز محطات نجاحه.

بينما نشرت صفحات المرشحين سيرتهم الذاتية، ومنهم المستقل المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى، وتامر الشهاوي عضو المجلس الحالي، والكاتبة سمر فرج فودة نجلة المفكر الراحل، ومرشح العربي للعدل والمساواة وائل حنفي أحد ضباط القوات المسلحة سابقا.

زيارات أبناء الدائرة، كان ثاني أشكال الدعاية التي بدأها المرشحين الفرديين بالدائرة أيضا، وهو ما وثقته صفحة السنباطي في فيديو آخر تستعرض لقاءاته مع سكان مصر الجديدة ومدينة نصر، بينما اهتم طارق شكري ومحمد السلاب.

كما اهتم المرشحين أيضا بتداول أبرز ما يميز برنامجهم الانتخابي ومن بينهم الدكتور بدر الدين نوري خطاب، المرشح المستقل، ونظيره أحمد البري.

وفيما يخص القائمة التي تخوض الانتخابات لمحافظة القاهرة ومحافظات الدلتا، فهي القائمة الوطنية من أجل مصر، التي اكتفت صفحتها بالتعريف بأفرادها ومرشحيها بالانتخابات بين تنسيقية شباب الأحزاب والأحزاب السياسية للقطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات محافظات المرحلة الأولى بالخارج، وهم "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، في 21، و22، و23 أكتوبر الجاري، وبالداخل يومي 24، و25 أكتوبر.

بينما تنطلق انتخابات انتخابات محافظات المرحلة الثانية بالخارج، وهم "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، والشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، في 4، و5، و6 نوفمبر المقبل، وبالداخل في 7، 8 نوفمبر.