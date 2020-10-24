سيتى كلوب تتيح خدمات حكومية وترفيهية لروادها على مستوى كافة الاندية

أحدثت أندية سيتى كلوب ضحة فى الوسط الرياضى بإعلانها افتتاح 15 مقرا بالمحافظات فى تجربة جديدة وغير متوقعة لنقل تجربة الاندية الرياضية من العاصمة والمدن الجديدة للمحافظات، وأصبحت الاندية الجديدة حديث المهتمين بالفكرة واعتبارها منفذا جديدة للأسر المصرية بالمحافظات لمكان يتضمن ألعاباً رياضية ومنشآت أجتماعية وبنية تحتية رائعة تستقطب أفراد الأسرة من أطفال وشباب وكبار السن وغيرهم من جميع الفئات التى وجدوا جميع متطلباتهم في النادي.

وتقيم سيتى كلوب فروعها ستكون فى مدن شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس، وستكون تلك الاندية نقلة نوعية وتاريخية فى الأندية المصرية على المستوى الاجتماعى والخدمى، من خلال منشآت اجتماعية على أحدث النظم والابتكارات، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية الكبرى على مستوى عالى من الإبهار والامتاع.

ونتيجة للإقبال الكبير الذى شهدته أندية سيتى كلوب خلال المرحلة الأولى لها، واستكمال ذلك فى المرحلة الثانية، تم زيادة العدد المسموح به للعضويات من 500 عضوية ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية.

ورفعت أندية سيتي كلوب شعار العالمية في كل الخدمات التي تقدمها لأعضائها، بعدما التعاقد مع أشهر الماركات العالمية سواء في المطاعم أو المحلات التي تتواجد داخل مقرات سلسلة أندية سيتي كلوب، وسيكون هناك سلسلة مطاعم وكافيهات عالمية ذات علامات تجارية شهيرة داخل كل ناد لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية لأعضائها بأسعار في متناول جميع الأعضاء مع الاتفاق على تقديم عروض وخدمات مميزة من جانب المطاعم والكافيهات لأعضاء سيتي كلوب كنوع من أنواع التميز لأعضاء النادي.

وضمن الخدمات المميزة التى تقدمها سيتى كلوب بالأندية، سيتم اقامة منصة إلكترونية للرياضة، تعمل بنظام ذكى لخدمات الاعضاء فى كافة الالعاب الرياضية، بالاضافة الى تقديم العديد من الخدمات الحكومية من خلال الاندية، مثل خدمات البريد والمرور، بالاضافة الى مراكز للسيدات، فى تجربة تحقق قضاء وقت مميز لكافة افراد العائلة، داخل النادي.