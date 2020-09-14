محافظ المنوفية ورئيس الاتحاد يدشنان رياضة الميني فوتبول بالمحافظة

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ورئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان رياضة الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمحافظة المنوفية، رافقه وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذة سوسن طايل ورئيس منطقة المنوفية للميني فوتبول أحمد الجيزاوي ومحمد حمدى مجلس إدارة منطقة المنوفية والكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد والكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام بالإتحاد.

يأتي هذا ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الإتحاد بمختلف المحافظات.

ورحب محافظ المنوفية برئيس الإتحاد المصرى للمينى فوتبول والوفد المرافق له على أرض المنوفية، مؤكداً دعمه الكامل للرياضة والرياضيين للكشف عن المواهب الرياضية لدى الشباب من أبناء المحافظة، وتوجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول بخالص الشكر والتقدير إلي محافظ المنوفية علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة وإعلانه دعم رياضة الميني فوتبول بالمحافظة حتي تصير اللعبة أحد أهم الرياضيات بالمحافظة .

كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الشباب والرياضة ببحث إمكانية تخصيص قطعة أرض فضاء لإقامة أول ملعب رسمي علي القياس الدولي لرياضة الميني فوتبول أثناء تدشين المنطقة وذلك فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالرياضة من أجل شباب وأبناء المحافظة وكذلك إمكانية أن يستضيف هذا الملعب بطولة دوليه رسمية أو ودية نظرا للإهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة .

وأكد رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول بأننا سنسعي لنشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والكشف عن المواهب الشبابية بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الإتحاد ، مشيراً إلى سعادته بتواجده في المحافظة وسعادته الأكبر بإدخال هذه الرياضة للمنوفية لخدمة شبابها ذكورا وإناثا .

كما أعلن رئيس الإتحاد عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة وكذلك التجهيز لدورات الحكام والمدربين التي ستنطلق أخر الشهر للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي الشباب المصري .

وفى الختام توجه أحمد سمير بالشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما لمسه من تعاون صادق من أجل إنجاح اللعبة ، هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس الإتحاد تقديراً لمجهوداته للنهوض بالمنظومة الرياضية.