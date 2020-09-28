"رياضة الدقهلية" تناقش الاستعداد بماراثون "لياقتك مناعتك دراجتك صحتك"

ناقش علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، كل الاستعدادات لتنفيذ ماراثون الدراجات والذي تشارك فيه كل المحافظات على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "لياقتك مناعتك دراجتك صحتك"، وتنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي.

حضر الاجتماع مديري الإدارات الداخلية والخارجية بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وحامد العزب مدير عام الشباب، وأسماء فتحي مدير العلاقات العامة، وطارق دهب معاون وكيل الوزارة للشباب وأيمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومنى جودة مدير التعليم المدني والبرلمان وسمير فتحي مدير المتابعة.

ونبه الشربيني كل الإدارات بضرورة مشاركة جميع مراكز الشباب على مستوى الدقهلية، مشيرا إلى مشاركة الشباب والفتيات والرواد فوق سن الستين، حيث يشمل سباق الشباب مسافة 15 كيلو مترا والفتيات مسافة 7 كيلو مترات وبالنسبة للرواد فوق سن الستين يشمل السباق مسافة 5 كيلو مترات.

وقال وكيل الوزارة إن هناك جوائز مالية تحفيزا للمشاركين فهناك 3 مراكز أولى للشباب والفتيات والرواد قيمة الجائزة 2000 جنيه و3 مراكز ثانية قيمة الجائزة 1500 جنيه و3 جوائز أخرى للمركز الثالث قيمة الجائزة 1000 جنيه على أن يشارك الجميع بدراجات عادية في هذا اليوم الذي يعد احتفالا مميزا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه علينا أن نظهر بالمظهر اللائق، مشيرا إلى متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، لهذا الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي ذات السياق تحدث الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب عن مراحل الماراثون وعلى الجميع اتباع كافة التعليمات وبأن المديرية ستقوم بإرسال خط سير الماراثون لكل الإدارات بعد إخطار الجهات الأمنية، إضافة إلى إرسال الأرقام الخاصة بكل إدارة، مشيرا إلى وجود زي رسمي للماراثون مصمم من قبل وزارة الشباب.

وأضاف أن كل مركز شباب عليه المشاركة بستة أفراد بواقع اثنين لكل فئة شباب وفتيات ورواد، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وقال الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، إن جميع الحضور عليه أن يشارك بالزي الرياضي وعلينا الظهور بصورة مشرفة فالدقهلية محافظة كبيرة ومتميزة في كافة المجالات مشيرا إلي نموذج للتيشيرت الذي يتم تصميمه بالوزارة وسنقوم بعمل زي مماثل له للجميع.