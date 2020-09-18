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"رياضة القليوبية" تطلق مبادرة "صوتك بيفرق.. صوتك أمانة"

كتب:

حسن صالح
01:22 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مبادرة "صوتك بيفرق ... صوتك أمانة" لتوعية السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تأتي المبادرة إيمانا بدور المرأة  المصرية في نهضة وتقدم البلاد، باعتبارها شريك أساسي وقاسم مشرتك في بناء وتنمية الوطن، والذي بات واضحا في الاستحقاقات الدستورية.

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