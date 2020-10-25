الطقس اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في مصر

كما أضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، فيما يشهد الوجه البحري تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مثل البحيرة وكفر الشيخ.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة على بعض المناطق مثل الإسكندرية ومطروح وسيدي براني وبلطيم، أما السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة فتشهد أمطارًا متوسطة على بعض المناطق مثل دمياط وبورسعيد، أما شمال ووسط سيناء تشهد تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق، وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وتنعدم فرص السقوط على مناطق شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، مع نشاط لحركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، الأحد، مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، نهارا، معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلا.