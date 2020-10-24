"المصرية لحقوق الإنسان" ترصد دعاية أمام اللجان في بعض المحافظات

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدة مخالفات في اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، والذي تجرى خلالها الانتخابات في 14 محافظة، تتمثل في تأخر فتح بعض اللجان عن المواعيد المحددة، ووجود دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين أمام اللجان.

كما رصدت المنظمة قيام قوات الجيش والشرطة بالتأمين الكامل لجميع اللجان، والعمل على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك توفير كمامات ومطهرات للناخبين.

ورصدت المنظمة سيارة أجرة تقل الناخبين للجان الانتخابية أمام مدرسة القوصية الثانوية بنين في لجنة 129 و130 و131 لصالح المرشح رميح حسيب في أسيوط، كما رصدت المنظمة مخالفات دعاية انتخابية في المنيا أمام لجنة منشأة الفكرية في أبوقرقاص دائرة 4، ولجان أخرى.

كما رصدت المنظمة مخالفات انتخابية أمام مدرسة طه حسين بالمجزر الآلي بالمنيب في الجيزة، أبرزها حشد الناخبين، حيث لجأ مندوبو أحد المرشحين إلى سيارات نقل ميكروباص لحشد الناخبين من أمام المدرسة إلى مقار التصويت، فيما علقت بعض السيارات صور خاصة بأحد المرشحين، ولافتات دعائية له، واستخدم أحد المرشحين سيارات نقل ميكروباص في الجيزة.

ورصد المنظمة مخالفات جسيمة لمندوبي المرشحين عن دائرة الدقي، والعجوزة، والجيزة، أمام مدرسة النهضة التجريبية بالجيزة.

وفي الأقصر رصدت المنظمة مخالفات دعائية في اللجنة رقم 48، و49 بقرية الكمان، تتمثل في وجود سيارات تحمل دعاية انتخابية لمرشح.

وفي محافظة الفيوم، رصدت المنظمة مخالفات دعائية في لجنة الساحة الشعبية ببندر سنورس حيث تواجدت دعاية لمرشح حزب النور، ومخالفت دعائية في لجنة الراضي ولجنة شباب سنورس ثان والمعهد الديني بسنورس، حيث تواجدت دعاية لمرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومخالفات لمرشح مستقبل وطن في قرية فانوس واصلان وكوم شين مركز طماي حيث قيامه بتوزيع مبالغ مادية على الناخبين.

ورصدت المنظمة، تصدر السيدات وكبار السن في الانتخابات، وشهدت اللجان الفرعية بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة زحامًا مكثفًا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، خاصة في لجان مداسر أبو الهول المشتركة والجيزة الثانوية للبنات، ومؤسسة البنين وصلاح الدين الأيوبي.

وبينما شهدت الإسكندرية إقبالًا متوسطًا، زاد التوافد والإقبال خلال الثلاث ساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع، في عدد من اللجان بأسوان، وضعف الإقبال في عدد من اللجان في بني سويف والوادي الجديد، ورصدت المنظمة متابعة من الجهات المعنية من الصحة ومجالس المدن لتوفير الجو الانتخابي السليم.

وشهدت مقرات اللجان الانتخابية بمراكز وقرى قنا ازدحامًا، وتوفير استراحات وكراس متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بلغت نسبة الإقبال في اللجان الانتخابية بالأقصر 40% أكثرهم من كبار السن.