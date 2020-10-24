سقوط أمطار ببعض مناطق كفر الشيخ.. ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة

تعرضت المناطق الشمالية بمحافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، قبل قليل، ما أدى لغرق الشوارع، ودفعت المحافظة بسيارات لرفع المياه من الشوراع، فضلا عن رفع حالة الطوارئ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كافة، مشددا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشددا على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وكلف المحافظ، نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع حالة التأهب، والتواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية، والقطاعات المعنية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة هطول الأمطار وتداعياته.

واستعدت محافظة كفر الشيخ لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، في ظل توقع هطول أمطار، بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد.