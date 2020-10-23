صور.. شفط مياه الأمطار ورفع مكبرات الصوت بمدينة بلطيم في كفر الشيخ

تمكنت حملات مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من رفع مياه الأمطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مؤكدًا أنه تم التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شارع بورسعيد، وشارع جمال عبد الناصر، والموقف الشرقي، وأمام النادي الرياضي في وقت قياسي، مشيرًا إلى عدم تأثر الحركة المرورية بأي شارع أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تعرض لها مركز ومدينة بلطيم.

وشهدت مدينة بلطيم انتشار معدات مجلس المدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى سيارات الشفط، لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه، ومازال العمل جاريًا.

وأشرف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمعدات وماكينات سحب المياه الخاصة بكسح مياه الأمطار بالفترة الليلية على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مشددًا على المتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح، والمعدات ومتابعة العاملين بقسم النظافة، لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولا بأول وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمصيف.

وعلى جانب آخر ترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا حملة ليلية مفاجئة على "التكاتك"، لرفع مكبرات الصوت، استجابة لنداءات المواطنين بضرورة استكمال حملته السابقة لرفع مكبرات الصوت عن التوكتوك، بالتعاون مع قسم شرطة بيلا والقوة المعاونة.

وفي سياق مختلف قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 82 ألف و119 طلب تصالح على مخالفات البناء، بقيمة متحصلات 397 مليون و691 ألف جنيه، مؤكدًا أن المبالغ المحصلة ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، وموقع "محليات" إقبالاً كبيرًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.