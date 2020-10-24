مجازاة 3 مسؤولين سابقين بـ"تجميل القاهرة" للإهمال

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 7 مسؤولين سابقين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالإهمال في استلام نباتات من شركة تشجير أتلفتها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة "ح.س" مدير إحدى المناطق سابقًا بإدارة الحدائق والتشجير بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بغرامة تعادل 15 يومًا من الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب مدير منطقة بذات الإدار ومدير إدارة.

وبرّأت المحكمة كلًا من مهندس زراعي سابق بإدارة حدائق مدينة نصر، ومدير إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) سابقًا، و"ن.ف" رئيس الإدارة المركزية للتجميل، و"ح.ا" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .

ونسبت لهم النيابة الإدارية، اعتبارًا من عام 2015 حتى عام 2017 بمقر عملهم السابق وبوصفهم السابق خالفوا التعليمات، ولم تحافظ الأولى على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها، ولم تراع صيانتها، وأهملت في الحفاظ على التنسيق العام للحديقة 67 بالمنطقة الأولى شرق مدينة نصر، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التلفيات التي أحدثتها شركة بالحديقة إبان فترة عملها بها ولم تقم بإعداد مقايسة دقيقة بحجم التلفيات.

ولم تحافظ المحالة الثانية، على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها ولم تراع صيانتها ، كما لم تنفذ ما صدر لها من أوامر بدقة وأمانة، لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل السماح للشركة المطورة للحديقة بمباشرة عملها، وسماحها بدخول الشركة قبل الحصول على موافقة جهة عملها، ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال التلفيات التي أحدثتها الشركة، مع عدم تتبع الإجراءات المعمول بها حال استلامها النباتات البديلة التي تم إتلافها من جانب المقاول، ما أدى إلى تلف عدد كبير منها، ورفضها دون مبرر استلام الأصناف على وجه رسمي والمماطلة في استلامها، كما لم تورد نبات الدورانتا ليمون إلى الحديقة المورد من جانب الشركة.

وأهمل الثالث في الإشراف والمتابعة علي المحالة الثانية، ما أدى إلى تراخيها في إضافة النباتات، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات المذكورة.

وأكدت المحكمة براءة 4 محالين لم تثبت المخالفات المنسوبة لهم في حقهم، مما يبرءهم لأن الأصل في الإنسان البراءة.

وترجع بداية الواقعة إلى تعاقد حي شرق مدينة نصر مع شركة للتجارة والتشييد عام 2014، وأثناء التنفيذ حدثت بعض التلفيات في السور النباتي للحديقة 67، وإثر ذلك قامت المهندسة المشرفة على الحديقة بحصر التلفيات الناتجة عن أعمال الشركة، وتم إعداد مقايسة بتلك التلفيات من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وإرسالها إلى الحي، وتم توريد النباتات المطلوبة، إلا أن المهندسة مديرة إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) اعترضت على النباتات الموردة نوعاً وحجماً وسناً، ومن ثم قام رئيس الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة بتشكيل لجنة لإستلام الأصناف المورد من قبل الشركة، وقامت اللجنة المشار إليها بإستلام الأصناف، ووقعت بعض المخالفات.