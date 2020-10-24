بـ7 ضوابط.. بدء تسكين المدن الجامعية بالأزهر غدا

أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة، الحاصلين على تقدير ممتاز من الغد، طبقًا للجدول المعلن مع الالتزام بكافة التعليمات الواردة بجدول التسكين، وعلى الطالب أو الطالبة المقبول بالسكن استكمال البيانات، وملء استمارة الالتحاق بالمدن الجامعية، والتوجه إلى المدينة محل السكن بالإعلان.

وأكدت الجامعة أنه سيتوالى الإعلان عن جداول التسكين لباقي التقديرات والفرق تباعًا، كما طالبت الجامعة بطبع الاستمارة واستيفائها قبل التسكين، وإحضار الأوراق المطلوب كافة؛ لسرعة إتمام التسكين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التي تحافظ على الجميع؛ من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واستخدام الأدوات الشخصية.

وأكدت الجامعة على ضرورة الالتزام ضوابط التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وتشمل الضوابط الجديدة للتسكين بالمُدن الجامعة الأزهرية، الآتي:

· الجامعة لن تقبل طلاب بالمدن غير الحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا فقط، مع إعطاء الأولوية للمحافظات النائية والحدودية.

· التسكين بالمدن الجامعية سيكون بناء على تقدير الفصل الدراسي الأول 2019 /2020، لجميع الكليات عدا" الطب البشري وطب الأسنان".

· سيتم تسكين طالب واحد فقط في الغرفة المخصصة لاثنين.

· تسكين ثلاث في الغرف المخصصة لأربعة.

· التشديد على استعمال الأدوات الشخصية لكل طالب.

· ممنوع حدوث أي تكدسات داخل المباني أو المطعم أو الحديقة الخاصة بالمدن.

· التعقيم أولًا بأول، حتى لا تحدث أي إصابة بالفيروس.

وأكدت مصادر بالجامعة أنه سيتم افتتاح قسم خاص للسكن الاقتصادي بالمدن الجامعية، بأسعار مميزة عن المباني العادية، مع توفير بعض الخدمات مثل "مطعم ومكتبة خاصة وإنترنت مجاني"، على أن يكون السكن بها اختياريا للطلاب الراغبين، وأنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة لتعقيم كافة المباني بشكل يومي، أثناء تواجد الطلاب في المحاضرات وحال حدوث أي إصابات سيتم غلق المبنى على الفور، وسيتم أخذ تعهدات على الطلاب، بالحفاظ التام على الحجرات وتنفيذ التعليمات التي تقدمها إدارة المدن حفاظا على الصحة العامة للطلاب، والخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية من ضرورة ارتداء الكمامات عند الضرورة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.