كلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر تهدي منسوبيها 4 رحلات عمرة

أعلنت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، عن 4 جوائز رحلات عمرة، في إطار سعيها الحثيث لرفع مستوى روح التنافسية الإيجابية بين منسوبيها، بما يحقق جودة العملية التعليمية، وارتقاء الكلية بين كليات جامعة الأزهر.

وأوضحت عميدة الكلية، أن الجوائز ستمنح لأفضل "عامل، وموظفة إدارية، وعضو كنترول، وعضو هيئة تدريس"، مشيرة إلى أن مجال التنافس ضمن فئة عضو هيئة التدريس يشمل المعيدات والمدرسات المساعدات.

وتفقد الدكتور شعبان كفافي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، انتظام المحاضرات بالكلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري؛ بالمتابعة المستمرة للعملية التعليمية.

وخلال الجولة، أكد عميد الكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، أن روعة البدايات ينتج عنها جمال النهايات، موجهًا بناته الطالبات في بداية العام الجديد إلى الهمة والنشاط، قائلًا لهن: "كلما زاد الجد والاجتهاد في البداية، أشرقت النهاية".

وفي أثناء متابعته، حضر عميد الكلية، جانبًا من محاضرة للدكتور كامل عبد المقصود، أستاذ التفسير بالكلية، وأخرى للدكتورة إيمان الأطروني، للفرقة الأولى شعبة الشريعة، رحب على هامشهما بالطالبات الجدد، موجهًا رسالة لهن بضرورة التفاعل والتواصل مع الأساتذة بالكلية، للإفادة من خبراتهم، والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر، لتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال مرحلة دراستهن بالكلية.

وطالب "كفافي" الطالبات في إطار توجيهات إدارة الجامعة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن أهمها: "ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي"، للحفاظ على سلامة الجميع، في ظل مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.