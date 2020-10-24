محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها ويرافق مريضا للمستشفى

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، طفلة مريضة في منزل أسرتها، للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية دقيقة في القلب، كما أمر باستدعاء سيارة إسعاف لنقل مريض آخر، وحرص على مرافقة مريض ثالث حتى وصوله المستشفى، وقرر صرف معاش لسيدتين من الفئات الأولى بالرعاية.

كما توجه محافظ قنا إلى منزل الطفلة "زمزم محمود أحمد"، البالغة من العمر 3 سنوات، في شارع "مصنع المكرونة" بمدينة قنا، للاطمئنان على صحتها، وتقديم مساعدة مالية إلى أسرتها، وذلك بعد إجرائها عملية ناجحة في القلب، حيث كانت تعاني من عيب خلقي بالقلب، رافقه خلال الزيارة كل من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حسين الباز، ووكيل وزارة الصحة، الدكتور راجي تاوضروس.

وتقدم أهل الطفلة بالشكر والتقدير للمحافظ على استجابته لشكواهم خلال اللقاء اليومي بالمواطنين، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء العملية للطفلة، التي تعانى من الآم شديدة بالقلب منذ شهر فبراير الماضي، ومتابعة حالتها الصحية بشكل يومي، وتم إدخالها مستشفى أطفال مصر بالقاهرة، وإجراء العملية لها في غضون 4 أيام، ومكثت بالمستشفى لمدة أسبوع لمتابعة حالتها الصحية، ثم عادت خلال الأيام الماضية إلى منزل الأسرة بقنا.

وعقب نهاية الزيارة، تقدمت سيدتان بشكوى إلى محافظ قنا من عدم توافر مصدر دخل لأسرتيهما، وضيق حالهما، وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بصرف مساعدة عاجلة لهما، وبحث حالتيهما لصرف معاش شهري لهما من خلال برامج المساعدات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، في حال انطباق الشروط عليهما.

وفي سياق آخر، وفي استجابة سريعة من جانب المحافظ لاستغاثة سيدة، بسبب مرض زوجها، الذي يعاني من شلل نصفي، إثر جلطة بالمخ منذ 7 سنوات، توجه اللواء "الداودي" إلى منزلها، واطمئن على حالة زوجها، وأمر باستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى قنا العام.

وكلف المحافظ، الذي قطع جولته الانتخابية مرة أخرى، وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المريض، وعمل كل الفحوصات اللازمة له، ومعرفة مدى إمكانية علاجه، مؤكداً على قوله: "إننا حريصون على خدمة المواطن في المقام الأول، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة ليحيا حياةً كريمة".

وفي لفتة إنسانية خامسة، رافق محافظ قنا أحد المواطنين، يُدعى "أحمد محمد علي"، كان يشكو من آلام بالأذن، إلى مستشفى قنا العام، حيث استوقف المواطن محافظ قنا خلال متابعته لسير العملية الانتخابية في عدد من اللجان، واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بالوحدة الصحية، وعلى الفور قطع المحافظ جولته واصطحب المواطن إلى المستشفى العام.

وكلف "الداودى" وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام بتوقيع الكشف على المواطن، من قبل الطبيب المختص، وإجراء كل الفحوصات اللازمة، مشدداً على ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.