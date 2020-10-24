مقتل وإصابة 14 طفلا في هجوم مسلح على مدرسة بالكاميرون

لقى 5 أطفال مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح بليغة اليوم السبت، جراء هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا، جنوب غرب الكاميرون.

وقال نائب حاكم كومبا علي أنوجو: "الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم، المهاجمون وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم".

وحمل المسؤولون في الكاميرون، الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في غرب البلاد، المسؤولية عن الهجوم.

جدير بالذكر، أن حكومة الكاميرون، اتهمت العام الماضي، الانفصاليين بقتل عشرات التلاميذ، لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن ذلك.