محافظ الإسكندرية يوجه بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل لجان الانتخابات

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، مؤكداً أنه تم فتح كافة اللجان وانتظام سير عملية التصويت بها، والبالغ عددها 363 مقراً، و1160 لجنة فرعية، و6 لجان عامة، بإجمالي عدد ناخبين 4 ملايين و67 ألف و901 ناخباً.

وأكد "الشريف" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والممثلة من جميع الجهات التنفيذية والمعنية، منعقدة بشكل دائم على مدار الساعة، للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل الفوري معها، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع الأحياء وكافة الجهات المعنية من خلال الغرفة، ولم ترصد أية شكاوى على أرض الواقع، على الرغم من التنافس الكبير بين المرشحين.

وأوضح أنه منذ الصباح قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات، كما قام بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على بدء وانتظام العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات، ولفت المحافظ إلى أن قوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة منتشرة على كافة اللجان والمقار الانتخابية، وتم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كوروناط، حرصاً على سلامة جميع الناخبين والمشرفين والعاملين داخل لجان الانتخابات.