"هريحك مني خالص".. رسالة زوج شنق نفسه حزنا على هجر زوجته

لم يحتمل "نجّار" بالشرقية هجر زوجته له وتركها منزل الزوجية لمدة أسبوعين، فدخل فى حالة نفسية سيئة أدت إلى إصابته باكتئاب، لم يسلم منه إلا على حبل مشنقه صنعه لإنهاء حياته بنفسه في غرفته.

وكشفت التحريات، أن خلافات زوجية متعددة نشبت في الفترة الأخيرة بين المتوفى "32 سنة نجار" وزوجته، فشلت خلالها جلسات الصلح العائلية العبور بالزوجين إلى بر الأمان، حيث كانت الفجوة بينهما تتسع باستمرار وتزداد المشاكل تفاقمًا.

وأوضحت التحقيقات أن آخر خلاف بين المتوفى وزوجته وقع في بداية الشهر الجاري، وفشلت جلسات الصلح في التوفيق بينهما رغم تقديم الزوج التنازلات التى طلبتها زوجته، وعلى إثر ذلك غادرت الزوجة منزل الزوجية ثم عادت، وعندما عاتبها تشاجرت معه ثم غادرت منزل الزوجية بلا رجعة.

وأوضحت التحريات أن الزوج قضى 15 يومًا فى حالة نفسية سيئة حاول خلالها مصالحة زوجته دون جدوى، ثم فوجىء بها ترفض الرد على رسائله، فبعث لها برسالة أنه سيقتل نفسه "هريحك منى خالص"، لكنها ظنته يمزح.

وأشارت، إلى أن المتوفى عزل نفسه في غرفة بالمنزل بعد أن تزايدت حالته النفسية سوءً، ثم قرر إنهاء حياته، فأحضر حبل وثبته بحلقة في السقف ثم شنق نفسه فلقى مصرعه في الحال.

اكتشفت أسرة النجار وفاته فقامت بنقله لمستشفى القنايات المركزي، الذي أبلغ أجهزة الأمن بالشرقية، باستقباله جثة نجار في العقد الثالث من العمر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار من قبل النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.