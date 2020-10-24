"عبدالتواب وثنية" رحلة 40 عاما زواج: على الحلوة والمرة والتصويت

40 عاما ولا يزال عبد التواب مختار وزوجته ثنية يدعمان بعضهما البعض في كل خطوات حياتهما حلوها ومرها، حتى في الاستحقاقات الدستورية ورغم اختلاف المدارس يحرصان على الذهاب الى جانب بعضهما البعض للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية خلال اليوم الأول بمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.

ويصطحب عبد التواب زوجته إلى مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ويقول عبد التواب في حديثه لـ"الوطن" إنه يحرص على النزول للإدلاء بصوته في كل الاستحقاقات الدستورية إلى جانب زوجته فيوصلها أولا إلى لجنتها وينتظرها لحين الإدلاء بصوتها ثم يذهبان معا إلى لجنته.

ورقة صغيرة يحملها عبدالتواب فيها أرقام لجنتيهما والمدارس الموجودة بها، حيث تبعد مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة (لجنته الانتخابية) مسافة أمتار قليلة من مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات حيث تدلي زوجته بصوتها.

في نفس محيط المدرسة يعيش الزوجان بعد أن زوجا أبنائهما ووصلا لعمر المعاش، ولكنهم لا يزالان ينبهان على الأبناء بضرورة التصويت في الانتخابات لأنه حق دستوري وواجب وطني يجب الالتزام به.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.