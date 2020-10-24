كثافة تصويتية في قرى سوهاج بانتخابات مجلس النواب

ارتفعت وتيرة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة سوهاج في أغلب قرى المحافظة، بعكس المدن التي شهدت إقبالا متوسطا حتى منتصف اليوم الأول لعملية التصويت.

وشهدت أغلب الدوائر البالغ عددها 8 دوائر انتخابية حالة من الاستنفار بين المرشحين وأنصارهم، لتشهد جميع الدوائر سخونة وإقبال على عملية التصويت، حيث حرص أقارب المرشحين وأنصارهم على التواجد في الصباح الباكر أمام اللجان للتصويت في الانتخابات.

ولم تشهد العملية الانتخابية ما يعكر الصفو حتى الآن، ولم ترصد غرفة عمليات متابعة الانتخابات في ديوان عام المحافظة أي شكاوى أو معوقات تؤثر في سير العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن تشهد العملية الانتخابية كثافة في التصويت عقب نهاية اليوم، نظرا لانشغال عدد كبير من الأهالي في أعمال الزراعة، ومن المتوقع أن يشاركوا عقب الانتهاء من أعمالهم.

وشهدت الانتخابات إقبالا كثيفا من كبار السن والسيدات، والذين حرصوا على الحضور مبكرا للإدلاء بأصواتهم، كما حرص عدد كبير من ذوي الإعاقة على المشاركة في عملية التصويت.

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، عددا من اللجان الفرعية بسوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 1081 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أى إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.