التربية الكويتية ترفض تجديد إقامة 200 معلم وإداري مصري

رفضت وزارة التربية الكويتية، تجديد إقامة نحو 200 معلم وإداري مصري، انتهت إقاماتهم خارج البلاد.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة، أن وزارة التربية تلقت ما يقارب 200 كتاب من سفارتها في القاهرة، لمعلمين انتهت إقاماتهم ويطلبون تجديدها، مشيرة إلى أن المعلمين تقدموا بكتب للسفارة الكويتية، التي بدورها أحالت الكتب إلى وزارة التربية، لإجراء اللازم وفقا للأنباء الكويتية.

وأوضحت المصادر، أنه حسب الإجراءات المتبعة، فإن وزارة التربية، لا تملك القرار بالتجديد لأشخاص انتهت إقاماتهم خارج البلاد، مؤكدة أن الأمر بيد وزارة الداخلية في هذه الحالة.

من جانب آخر، توقف العمل في اللجنة التنسيقية المشتركة بين جمعية المعلمين ووزارة التربية ولم تعقد اجتماعا منذ عدة اشهر وذلك بعد ان وصل التعاون بينهما الى طريق مسدود في مسألة بحث وحل العديد من القضايا التربوية العالقة.

في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة ان عمل اللجنة كان يتعلق ببحث ومناقشة العديد من الامور التي تتعلق بالعملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام، مشيرة الى ان هناك مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها جمعية المعلمين عن طريق اللجنة المشتركة غير انه تم حفظها.

وأوضحت المصادر أن الجمعية علقت العمل بهذه اللجنة الى اشعار آخر، مشيرة إلى أنها تعمل على حل قضايا المعلمين والميدان التربوي وتحريك القضايا العالقة من خلال التواصل مع المسؤولين في الوزارة والمناطق التعليمية.