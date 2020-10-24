محافظ الدقهلية: إصابات "كورونا" لم تتعد 2% في موجته الأولى

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن استمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، خلال الموجه الأولى، كان لها الأثر الكبير في انحسار الإصابات، والتي لم تتعد نسبة 2% بالنسبة لسكان المحافظة، مؤكداً على أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التداعيات، وتلقي شكاوى المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم السبت، مع مديري مديريات الخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مع بداية موجته الثانية، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وأضاف "مختار" إن فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة مستمرة في أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات للوقاية، وكلف رؤساء والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي سبق اتخاذها وإقراراها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحسم.

ووجه بمتابعة التشديد بالتزام ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة باليد، والتشديد على على المواطنين كبار السن وخاصه الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها أن يتجنبوا أماكن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة، وفي أماكن المصالح الحكومية

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي ، والتأكيد على بوسترات التوعية في أماكن ظاهرة للجميع ، والإبلاغ الفوري عن إيه حالات أو أعراض لسرعة اتخاذ اللازم فورا ، وضرورة التزام المدارس بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بكل دقة وحسم حرصا على صحة وحياه أبنائنا الطلاب ،وأن يتم تنفيذ خطة مديرية الأمن مع مجالس المدن بضرورة منع التجمعات سواء مآتم أو أفراح، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

واكد على ضرورة قيام مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتوجه لأقرب مستشفى حالة ظهور أية أعراض وضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن، واكد محافظ الدقهلية على أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة استنفار دائم على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة مؤكدا لمواطني الدقهلية ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإرشادات الصحية وطرق الوقاية.