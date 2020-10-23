أرقام مفزعة لـ كورونا.. ماذا فعلت الموجة الثانية للوباء حول العالم؟

الوجه المرعب للموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا بدا جليا في العديد من دول العالم التي عاود بعضها تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، واتخذت العديد من الدول الأوروبية إجراءات جديدة للتعامل مع الأزمة، ففي بريطانيا، وهي الأكثر تضررا في أوروبا، قررت السلطات نهاية سبتمبر الماضي إغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة لندن كما اتخذت فرنسا وإسبانيا إجراءات جديدة أملا في تجنب الوصول لأوضاع مماثلة لما كانتا عليه في شهري مارس وأبريل الماضيين.

في بريطانيا، وبحسب تقرير موقع فرانس 24، سيتم وضع نصف منطقة ويلز قيد العزل، بينما ستقتصر خدمات المطاعم على الوجبات التي يتم توصيلها أو يستلمها العملاء بأنفسهم.

فرنسا حظر تجول ليلي في باريس و8 مدن أخرى لمدة 4 أسابيع

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس و8 مدن أخرى لمدة أربعة أسابيع، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، في محاولة للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا، كما تم إعلان حالة طوارئ صحية عامة.

فيما بلغ عدد الحالات في روسيا الأربعاء الماضي رقما قياسيا عند 14321، بينما بلغ عدد حالات الوفاة في اليوم ذاته 239 شخصا، وبحسب تقرير bbc فإن عدد الإصابات آخذ في الارتفاع حتى في البلدان التي حققت في السابق نجاحا أكبر من غيرها في الحد من انتقال العدوى.

سجّلت ألمانيا أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة في يوم واحد

سجّلت ألمانيا أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، منتصف الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أبريل الماضي.

في إسبانيا يحظر على الحانات والمطاعم العمل بعد الساعة 11 مساء

تشهد إسبانيا حاليا معدلات إصابة عالية وسط دول القارة العجوز، بما يقرب من 900 ألف إصابة وأكثر من 33 ألف وفاة، وبحسب تقرير bbc لا يسمح لسكان العاصمة مدريد بمغادرتها، ويحظر على الحانات والمطاعم هناك العمل بعد الساعة 11 مساء.

هولندا أغلقت المطاعم والمقاهي لمدة 4 أسابيع

كما اتخذت هولندا إجراءات جديدة صارمة في مواجهة ارتفاع كبير في الإصابات المبلغ عنها في الأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي لمدة 4 أسابيع وحظرت بيع الكحول بعد الساعة الثامنة من مساء الأربعاء قبل الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، شهدت بولندا 116 حالة وفاة في يوم واحد، وهو أعلى عدد يومي منذ بداية الوباء، كما سجلت 6526 حالة إصابة جديدة.

"الصحة العالمية": إصابات كورونا بالشرق الأوسط في زيادة حادة

الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 في الإقليم خطيرٌ ويبعث على القلق، وهناك زيادة حادة في حالات الإصابة في جميع الأنحاء.

وبحسب بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه مع تزايد عدد المصابين في جميع أنحاء الإقليم، سيستمر تزايد الضغط على النُظُم الصحية والعاملين الصحيين وهم يتكبّدون المشاق من أجل تلبية الطلب على الخدمات المرتبطة بكوفيد-19 والخدمات غير المرتبطة به.