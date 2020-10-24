اليابان تستهدف التحول الكهربائي بالكامل بحلول 2050 

تسعى دول العالم إلى اللجوء للطاقة النظيفة، للحد من الانبعاثات الضارة التي أثرت بشكل ما فى تغير المناخ وزيادة ثقب الأوزون، ما يدفع الشركات إلى انتاج السيارات الكهربائية بشكل أكبر.

وتعد شركة "تيسلا" الأمريكية أول شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ثم توالت الشركات المنافسة، لتبدأ السيارات في الانتشار وتحقق مبيعات هائلة، حتى وسط تفشي جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، أعلنت بعض الدول عن تحولها الكهربائي في 2050، ولكن انتشار السيارات الكهربائية أجبر البعض على إصدار قرارت جديدة سيتم تنفيذها، وهي حظر بيع المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي والتحول إلى الكهرباء بحلول عام 2030، مثل بريطانيا على سبيل المثال وفي عام 2035 مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلزم رئيس الوزراء اليابانى "يوشيهيدى سوجا" اليابان إلى التحول الكهربائي، للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وهو تحول في الموقف سيجعل اليابان تتماشى مع الاتحاد الأوروبي وأكثر من 60 دولة حول العالم في جهود مكافحة تغير المناخ.

ويعلن رئيس الوزراء الوزراء الياباني "سوجا" هذا الهدف الجديد عندما يلقى خطابه الأول أمام البرلمان الياباني يوم الاثنين المقبل، بعد توليه المنصب في الشهر الماضى، حسبما ذكرت صحيفة "نيكى".

وقالت اليابان في وقت سابق إنها ستهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2050 وتحقيق انبعاثات صفرية في وقت ما بالنصف الأخير من القرن.

وإذا تم تأكيد هذه الخطوة، ستجعل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم ثاني دولة آسيوية بعد كوريا الجنوبية تهدف الى تحقيق هدف 2050 الذي يعتبر الحد الأدنى المطلوب، لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته "رويترز".