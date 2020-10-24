غرفة عمليات مستقبل وطن: مشاركة إيجابية لكبار السن والمرأة بالإسكندرية

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، تواجد مكثف في محيط اللجان الانتخابية بالإسكندرية، من شباب وأعضاء الحزب لمساعدة المواطنين، وذلك منذ بدء التصويت في التاسعة صباحا، وبصفة خاصة كبار السن والمرأة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، إن هناك تواجدا كبيرا من أعضاء الحزب بجميع اللجان للتسهيل على المواطنين، من خلال مقار "اعرف لجنتك" الموجودة بجميع أقسام المحافظة، حيث يزود كل شاب بلاب توب ووسيلة اتصال بالإنترنت لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم.

وأشاد ضيف الله بالمشاركة الإيجابية لكبار السن والمرأة، مناشدا جميع مواطني الاسكندرية بممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم في انتخابات مجلس النواب، والذي يعد الغرفة التشريعية الأولى إلى جانب مجلس الشيوخ.

وأشار، إلى أن مشاركة المصريين تعبير حقيقي عن حالة الاصطفاف الوطني بين الشعب والقيادة السياسية، لمواجهة التحديات السياسية والانتصار عليها.

وأشار المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالإسكندرية إلى إن الحزب بالإسكندرية شكل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة، فضلا عن توجيه أعضاء الحزب في تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان، مضيفا أن غرفة عمليات المحافظة رصدت إقبالا جيدا من الناخبين في دوائر المنتزة والرمل والدخيلة ومتوسطا في وسط المحافظة بدوائر المنشية واللبان ومينا البصل وسيدي جابر.

وانطلقت العملية الانتخابية لمجلس النواب بجميع المقار الإنتخابية علي مستوى المحافظة صباح اليوم السبت.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و67 ألف ناخب، وتتكون الإسكندرية من 6 دوائر هي، المنتزه والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.

ويبلغ عدد المرشحين بالإسكندرية 215 مرشحًا للفوز بعدد 16 مقعدًا، بمجلس النواب، وينافس الحزب بـ15 مرشحا في الفردي.

ويتنافس بالمحافظة قائمتان هما القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "نداء مصر"، ويبلغ عدد المرشحين في كل قائمة 42 مرشحًا.