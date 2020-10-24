وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات النواب بالشيخ زايد

أدلي المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمحافظة الجيزة، في لجنة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

فتح اللجان في الشيخ زايد

كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى تجرى على مرحلتين.

حيث بدأ الناخبون بالتوافد على المقرات الانتخابية من التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات التعقيم، وبوابات كشف المتفجرات والحقائب.

ويتنافس في الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على ثلاث مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتا "من أجل مصر" و"نداء مصر"، وتدفع كل قائمة بـ23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا، على 25 مقعدا في 12 دائرة.

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادا للانتخابات، والتي تستمر حتى 9 مساء، وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.