غرفة عمليات "الشعب الجمهوري": الإقبال في الريف أعلى من المدن

أكدت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري المركزية، انتظام العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية بمحافظات المرحلة الأولى (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، مطروح)، والتي استقبلت الناخبين من لهم حق التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وأكد حزب الشعب الجمهوري، في بيان صادر اليوم، أن أمانات الحزب في مختلف محافظات المرحلة الأولى متواجدة ومتابعة لكافة التطورات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، واستمرار التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالحزب، ورصد أي مشاكل تتعلق بالعملية الانتخابية والعمل على حلها، والمتابعة عن كثب لكل مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وذلك بعد انتهاء ساعة الراحة للقضاة والمشرفين المخصصة رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصد الحزب، تصدر النساء وكبار السن في الصفوف الأولى للمصوتين بالعملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات، إضافة إلي مشاركة فعالة من الشباب، وذلك في الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية.

كما شهدت عملية التصويت إقبالاً كبيرًا فى المناطق الريفية، ورصدت الغرفة المركزية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية في كافة المحافظات للناخبين والموظفين وكل المسئولين عن إدارة اللجان الانتخابية.وطالب الحزب، المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وذلك خلال الساعات المتبقية من اليوم الأولى لانتخابات مجلس النواب، للتعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم، وأكد الحزب دعمه الكامل لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر.