الشعب الجمهوري ينشئ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات بالأقصر

قالت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الأقصر، إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات فرعية تتعاون مع أخرى مركزية بالحزب من أجل مراقبة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وأكدت أمانة الحزب بالأقصر، أن غرفة العمليات سيكون من شأنها متابعة سير العملية الانتخابية ونشر كافة البيانات المقدمة من قبل الحزب المتواجدون بمختلف لجان المحافظة بالمرحلة الأولى للانتخابات.

ودفع حزب الشعب الجمهوري بـ4 مرشحين له في الأقصر لانتخابات مجلس النواب 2020، وهم محمد النوبي عامر، وشهرته العمدة تقادم، رمز الصاروخ رقم 20، وباهي أمين رمز الغزالة رقم 5 عن الدائرة الثالثة إسنا، وجمال إسماعيل رمز الصاروخ رقم 36، وذلك عن الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر، والنائب السابق أحمد حسن الفرشوطي، رمز الصاروخ رقم 3 عن دائرة أرمنت القرنة.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يصل لـ833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 201.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.