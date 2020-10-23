"الشعب الجمهوري" يطلق مبادرة "اختار الصح" للحث على المشاركة بالانتخابات

أطلق حزب الشعب الجمهوري، برئاسة الدكتور حازم عمر مبادرة جديدة بعنوان " لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح"، لحث المواطنين في كافة المحافظات للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2020، من خلال تحفيزهم على النزول والوجود أمام اللجان الانتخابية والتي تنطلق في مرحلتها الأولى بـ 14 محافظة، والمستمرة لمدة يومين السبت والأحد.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، اليوم، إنه انطلاقا من دوره الوطني، أطلق مبادرته لحث المواطنين على المشاركة والتأكيد أن هذه الانتخابات استحقاق دستورى مهم في الحياة السياسية، ولابد على المواطنين المشاركة والنزول بقوة لاختيار الأعضاء الجدد الذين سيتحملون على عاتقهم مهمة التشريع والتعبير عن احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأضاف الحزب، أن المبادرة استمعت للعديد من المواطنين في الشارع المصرى، من خلال التسجيل معهم عبر فيديوهات مختلفة، والسماع لوجهات نظرهم في انتخابات مجلس النواب، والتي جاءت جميعها أن المشاركة في الانتخابات ضرورة هامة من أجل اختيار نواب قادرين على تحقيق متطلبات وطموحات الشعب المصري، إضافة إلى أن الأغلبية من المواطنين مع مسار الإصلاح السياسي من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية، ودعم الدولة المصرية وكافة أجهزتها ضد أي محاولات تسعى لتشويه صورة الانتخابات.

وتابع الحزب: "سنرى في انتخابات مجلس النواب 2020، مشاركة قوية من كافة فئات المجتمع المصرى، لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم، ويضمن لهم كافة حقوقهم السياسية وكل ما يتمناه الشعب المصري من طموحات ومتطلبات في الفترة المقبلة، وستكون رسالة للعالم جميعا بمدى وعي هذا الشعب، وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية في مصر".

وأكد الحزب أن المشاركة في الانتخابات أمرضروري، وذلك لاختيار نواب قادرين على تحقيق متطلبات وطموحات الشعب المصري .