مترجم إشارة وكراسي متحركة لـ"ذوي الاحتياجات" باللجان الانتخابية بسفاجا

خصصت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا مدربين من الوحدة المحلية داخل اللجان الانتخابية بسفاجا لمساعدة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين، والعمل على تسهيل دخولهم للجان، و توفير كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة في كل لجنة من والعمل على تذليل أي عقبات أو صعاب على الناخبين باللجان المختلفة.

و تابعت "المغربي" رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، سير العملية الانتخابية بمدينة سفاجا اليوم، وحرصت على توفير كافة وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضحت "رئيس المدينة" أنه تم الدفع بمترجم لغة إشارة وعضو من المدرسة الفكرية في كل لجنة لمساعدة الحالات الخاصة والشرح لهم ومساعدتهم في الوصول للجنة التابعين لهم .

وأضافت "المغربي" أن مدربين الوحدة المحلية في لجنة سفاجا والقائمين على مساعدة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين، قاموا خلال اليوم الأول بتسهيل دخولهم للجان بعد توفير كرسي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في كل لجنة من قبل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مؤكدةً على حرص المدينة على تذليل اي عقبات أو صعاب على الناخبين باللجان المختلفة.

وأثنت "رئيس المدينة" على دور أعضاء لجنة متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم سحر النجار ونادية أحمد الصادق وأكرم شحات، مدير إدارة الإنتاج والتعاون وصلاح إمبابي، مترجم لغة إلاشارة.

كما أشادت "المغربي" بدور مندوبي الصحة بكل لجنة ومتابعة قياس درجة الحرارة والاطمئنان على جميع المواطنين قبل دخول اللجان، مؤكدةً على أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وبدون أي معوقات، وتقديم كافة وسائل الراحة للمواطنين داخل اللجان.

وأشادت بوعي المواطنين من السيدات والرجال وإقبالهم علي اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم والمشاركة بشكل ايجابي.

وشكلت المغربي، غرفة عمليات متابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 من كافة الجهات بقيادة سكرتير المدينة وعضو المجلس القومي للمرأة، وممثل عن ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو من كل من إدارات " الأزمات والمتابعة و العلاقات العامة والمكتب الفني والحملة الميكانيكية والمتابعة الميدانية والنظافة والإدارة الهندسية" للتدخل لإنهاء أي مشكلة أو عقبة تواجه الناخبين أو مندوبي اللجان الانتخابية.

وأشارت المغربي إلى التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة التي تتابع عن كثب العملية الانتخابية بمدينة سفاجا، وأنه في حالة رصد أي عقبة أو مشكلة يتم التدخل على الفور لحلها، مؤكدةً على أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى إعلان نتائج الانتخابات النهائية.