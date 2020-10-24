بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة

تفقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت عدداً من المقار الانتخابية، بمدينة الغردقة للوقوف على انتظام سير عمليات التصويت، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات التي تواجه الناخبين.

وأشاد المحافظ بتنظيم اللجان الانتخابية وتوافد المواطنين بشكل منتظم مع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وطالب محافظ البحر الأحمر الأجهزة المختصة بتذليل كافة العقبات أمام الناخبين حتى تسير العملية الإنتخابية في هدوء مناشداً المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعمل قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجنة، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها لبدء الإقتراع في موعدها تماما لعدد ٢٩٧ الف ناخب من ا في ١٠٩ لجنة فرعية و٣ لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية يخوضها ٣١ مرشح بواقع ١٦ للدائرة الأولى و١١ للثانية و ٤ للدائرة الثالثة يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وشهدت لجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة تواجد نسائي مكثف منذ الصباح الباكر وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها وعدم السماح بالسيارات بالوقوف بجوارها، كما شهدت اللجان عملية مرور مشددة من قبل القيادات الأمنية وتواجد فرق طبية من صحة البحر الأحمر لقياس درجة الحرارة والاطمئنان على صحة وسلامة الناخبين قبل دخولهم اللجان.

وقرر عدد من المرشحين بالدائرة الأولى وتشمل رأس غارب والغردقة والدائرة الثانية وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والذين يخوضون إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالبحر الأحمر توكيل عدد من المحامين للتواجد داخل اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب ٢٠٢٠ بالبحر الأحمر ٣٢ مرشح بواقع ١٦ للدائرة الأولى و١٢ للثانية و ٤ للدائرة الثالثة يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.