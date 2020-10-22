الغردقة تستقبل 4 آلاف سائح روسي أسبوعيا عبر مطار أنطاليا

أعلنت كبرى شركات السياحة الروسية العاملة في مصر عودة السائحين الروس للغردقة عبر رحلات جوية غير مباشرة عبر مطار أنطاليا التركي، ومن المقرر أن تكون أولى الرحلات التي تقل عدد من السائحين الروس يوم 29 أكتوبر الجاري وتستمر الرحلات بمعدل رحلة يوميا خلال الثلاث أيام الأولى للتشغيل وبمعدل 3 رحلات يوميا بداية من الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وكشف سامح سالم، مدير فرع شركة بيجاس الروسية بالغردقة والمنظمة للرحلات السياحية، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن تشغيل خط جوي غير مباشر من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي، وذلك عبر مطار أنطاليا في تركيا بمعدل ومن المتوقع أن تستقبل مدينة الغردقة أربعة آلاف سائح روسي أسبوعيا بمعدل ثلاثة رحلات طيران يوميا ومن المقرر وصول أول رحلة طيران في 29 أكتوبر الجاري وتقل 220 سائحا روسيا واستقبال ثلاثة رحلات يوميا ابتداء من 2 نوفمبر المقبل.

وأكد سالم أنه سيتم استقبال أول رحلة طيران وعلى متنها عدد من السائحين الروس بالورود ورش الطيارة بالماء مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المقرر عودة خطوط الطيران الروسية مباشرة إلى المدن المصرية في منتصف العام القادم.

وأشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أن عودة السياحة الروسية عبر مطار أنطاليا التركي ستنعش فنادق الغردقة وتزيد من حركة القطاع السياحي، حيث أن السائح الروسي لديه شغف بالمدن المصرية السياحية مما يعود بالإيجاب على حركة الرحلات السياحية الداخلية حيث من المتوقع انتعاش الرحلات السياحية البحرية َوانتعاش رحلات اليوم الواحد إلى مدن الأقصر والقاهرة، خصوصا أن السياحة الروسية كانت تتصدر المشهد في السوق السياحي المصري قبل توقف حركة الطيران قبل خمسة سنوات تزامنا مع حادثة سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ.