خالد الجندي: اجلعوا الوطن قاسما مشتركا في كل طاعة تفعلونها لله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التذكير بالوطن وحقه واجب في أى مناسبة، لافتا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه وعندما وطأ قدمه المدينة المنورة قال: "اللهم حبب إلينا المدينا كما حببت لنا مكة".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم كل فرد يدخل الوطن قاسم مشترك فى كل طاعة يفعلها لله، صائم وهتفطر ادعى لوطنك بالأمن والأمان، لأنك ستسأل عن هذا يوم القيامة لأن هذه الأمة التى تعيش فيها".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرق بين النص الشرعى والحكم الفقهى، لافتا إلى أن كلمة الشرع معناها الكتاب والسنة، وهما لا يحكم بهما، لكن يحكم بالفهم من الآية وهذا هو الحكم الفقهى، وليس تطبيق الآية.

وتابع: "كل التراث الإسلامى عندنا حكم فقهى، وإنما النص الشرعى هو المادة الخام وهى الآية القرآنية، ولابد أن يوضح من يفتى للناس أن ما يقوله حكم فقهى وليس حكم شرعى".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التذكير بالوطن وحقه واجب فى أى مناسبة، لافتا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه وعندما وطأ قدمه المدينة المنورة قال: "اللهم حبب إلينا المدينا كما حببت لنا مكة".

وأوضح "لازم كل فرد يدخل الوطن قاسم مشترك فى كل طاعة يفعلها لله، صائم وهتفطر ادعى لوطنك بالأمن والأمان، لأنك ستسأل عن هذا يوم القيامة لأن هذه الأمة التى تعيش فيها".