النجوم يحتفلون بتوقيع مسلسل يسرا الجديد على هامش مهرجان "الجونة"

أعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم منهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، بالإضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.

وقالت عنه يسرا مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، عن أن الجميع تحدث والتفت للصدق الذي حدث خلال الحلقة الـ14 من المسلسل حيث شهدت وفاة ابنها.

وأضافت: "أنا خارجة من وفاة أمي ووجعي عليها مابيخلصش، أنا بعيش حياتي لكن الوجع مابيروحش، حتى المقبرة اللي صورنا فيها كأنها بتقولي أنا أهو وفاكرة أن يومها كنا بنصور في نصف شهر شعبان، وكنت صايمة وكل لحظة من ساعة ما اتقالي أن ابني في المسلسل مات وفي المشرحة ماكنتش شايفة غير أمي لأن وهي بتموت كنت بترعش أد المسلسل مليون مرة كأني محطوطة في كهرباء وبرجف".

وأوضحت يسرا، "اللحظة دي مخيفة، مريعة، ويمكن الصدق اللي كان في المشهد لأن ساعتها مشوفتش غير اللحظة بتاعة وفاة أمي، لأن كان في رفض للحدث وينعيش في إنكار ومش عاوزة تصدقي الموقف وبتمني أنه ميكونش حقيقة ويبقي كابوس لكن لما بنواجه الحقيقة الوحيدة في الحياة وهي الموت ساعتها عرفت وأتاكدت منه في اللحظة دي".