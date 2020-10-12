إلهام شاهين تنشر صورة مع يسرا وحسين فهمي وزاهي حواس: عشرة العمر الحلوة

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بعدد من أصدقائها، ومنهم يسرا، وهالة صدقي، وبوسي، ولبلبة، وسمير صبري، وزاهي حواس، وحسين فهمي.

وكتبت "شاهين"، قائلة "أحلى صحبة مع أعز وأجمل الأصدقاء والصديقات الحقيقيين.. عشرة العمر الحلوة، ربنا يديمها ويخلينا لبعض يارب".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين، في حفل زفاف شقيقها أمير علي المونتيرة منة جاب الله، بعد سنوات من رفضه لفكرة الزواج.

إلهام شاهين عن زواج شقيقها: أنا أسعد واحدة في الكون.. ويا رب يجيب عيال كتير

وأعربت الفنانة الكبيرة الهام شاهين عن سعادتها البالغة لزفاف نجلها الصغير أمير شاهين على المونتيرة منة جاب الله، بعد سنوات من رفضه لفكرة الزواج.

وقالت إلهام فى تصريحات لبرنامج "اي تي بالعربي": "أنا أسعد إنسانة في الكون بزفاف أمير، ويا رب يسعده مع زوجته، ويجيب عيال كتير ويفرح بيهم كلهم".

وأشارت الفنانة إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، موضحة دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي.

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.