يوم حافل بالأنشطة الثقافية.. مناقشة "يمشي كأنه يتذكر" و"حق المؤلف"

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الأحد 25 أكتوبر بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فيشهد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، محاضرة: "قضايا حق المؤلف في العصر الرقمي" التي يلقيها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس وذلك في تمام الرابعة عصرًا، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

كما تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا.

ويُعد مهرجان الحرف التراثية حدثاً سنوياً يهدف إلى التعريف بالحرف التقليدية التراثية ويُجسد الحرص على حماية إرث الأجداد في هذا المجال وتعزيز وعي الأجيال المقبلة بقيمته.

ويقدم المهرجان كل عام برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية محفزاً على تطوير منتجات الحرف بما يتلاءم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية الحديثة مما يضمن استدامتها وجذب الأجيال الحالية والقادمة على تعلمها وممارستها، وفي دورته الثالثة عشر كل التقدير لشركائنا من جهات رسمية وجمعيات أهلية لتعاونهم الدائم معنا لاستمرار ظهور هذا الحدث بشكل ناجح ومميز عام بعد عام".

يحمل المهرجان هذا العام عنوان "الحرف التقليدية في عيون القاهرة الإسلامية"، وبتضمن حفل الافتتاح عرضًا للأزياء التراثية 25 قطعة من إنتاج الفن والحياة.

كما أعلنت الهيئة العامة الكتاب عن عقد ندوة، لمناقشة ديوان "يمشى كأنه يتذكر" للشاعر البهاء حسين في الخامسة، مساء غد الأحد بالمركز الدولي للكتاب.

ويُناقش الديوان وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، والدكتور رضا عطية، والناقد أحمد لطفي، ويدير اللقاء الشاعر محمود خيرالله.

كما تستمر فعاليات معرض المنصورة للكتاب، بحديقة شجرة الدر بجوار نادي جزيرة الورد، وكذلك معرض السويس للكتاب والمقام بقصر ثقافة السويس.