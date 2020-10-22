وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي تحت عنوان "عودة الروح"، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وبحضور المخرج ورئيس المواسم خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق، وذلك على المسرح الخارجي لمركز الهناجر للفنون.

وقالت "عبد الدايم"، إن المسرح المِصري يشهد في المرحلة الحالية حراكًا ملفتًا، يأتي في القلب منه الاهتمام بالمواهب الشابة، ومن خلاله تتشكل نواة الأجيال المسرحية التي تحمل الأمل في تحقيق الإبداع الجاد والمتميز.

وأضافت أن دعم ورعاية المواهب الواعدة ياتى على أولويات استراتيجية وزارة الثقافة، بهدف تيسير كافة السبل لهم ليتمكنوا من التعبير عن ذاتهم وطرح أفكارهم وإطلاق العنان لخيالهم الفني، مؤكدة أن مواسم نجوم المسرح الجامعي نواة للمبدعين المسرحيين، وأحد المنصات الحافزة لإنتاج عروض جادة تشارك في تحقيق الزخم الثقافي والفني وإثراء ساحة المسرح المصري.

وفي كلمته، قال المخرج خالد جلال رئيس المواسم، إن الجامعة منبع الطاقات الإبداعية الواعدة، مؤكدًا أن المواسم أصبحت فعالية ينتظرها شباب المسرح الجامعي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن جميع المشاركين فائزون بفرصة تقديم عروضهم على أحد مسارح الدولة أمام الجمهور، ومكسب آخر للعرض الفائز بالمشاركة في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بشكل مباشر.

وكرمت وزيرة الثقافة عددًا من النجوم الذين جاءت بدايتهم من المسرح الجامعي، وهم المخرج محمد الصغير، والفنانين شادي سرور، ومحمد ثروت، ومحسن منصور، وطارق عبد العزيز، وأحمد أمين، وعمرو سعد، وعمرو عبد الجليل.

يُشار إلى أن الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي تضم 115 عرضًا مسرحيًا من جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمستقبل، والإسكندرية، ودمياط، وبنها، والمنصورة، وبورسعيد، والفيوم، وتم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة والتي تكونت من النقاد باسم صادق، ومي سليم، وهند سلامة، كما تضم لجنة تحكيمها كلًا من الفنان محمد دسوقي رئيسًا، وعضوية كل من الفنان إيهاب فهمي، والدكتور سمير شاهين، والمخرج إسلام إمام، والدكتورة مروة عودة .

وكان حفل الافتتاح قد تضمن العرض المسرحي "لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن نص "فاي ومايكل كانين"، والمأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج واخراج كريم شهدي من جامعة المستقبل.

جدير بالذكر أن العروض تقام يوميًا في السابعة مساء من الخميس وحتى السبت 31 أكتوبر الجاري بمسرح مركز الهناجر للفنون.