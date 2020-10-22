وزيرة الثقافة تشهد افتتاح فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة 13 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، التي تأتي بصورة استثنائية تحت شعار "رسالة سلام الى العالم"، وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الأثار والسياحة، ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، وعدد من الهيئات الوطنية.

وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وبحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

عبدالدايم: الموسيقى ترتقي بالنفس وتدفعها للسمو.. والقاهرة نموذجا للتسامح والسلام

قالت عبد الدايم ان الموسيقى ترتقي بالنفس وتدفعها للسمو في آفاق أرحب والموسيقى الروحية ترتحل بالوجدان في بحار التجرد من أهواء الحياة، ومن هنا يأتي الاهتمام بمهرجان سماع الدولي للموسيقى الروحية الذي يجمع أطيافاً من هذا اللون الابداعى ذو الطابع الخاص ويجمع موسيقيين من أنحاء العالم ليلتقوا تحت سماء القاهرة التي تُعد بمساجدها وكنائسها نموذجا للتسامح والسلام وتوحد الروح مع الجسد وتناغم الموسيقى مع عازفيها ومستمعيها.

وأضافت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمحافل التى تعكس حضارة المجتمع ورقيه، فمن ينصت إلى الموسيقى يسموا فوق الإشكاليات المعاصرة ويتحداها بلواء الثقافة والتنوير، ووجهت الشكر لجميع القائمين على تنظيم المهرجان ورئيسه ومؤسسه الفنان انتصار عبدالفتاح، لإصراره على إقامة المهرجان وأداء رسالته المرجوة، في ظل تحديات جائحة كورونا.

كما تمنت أن تؤتي هذه الدورة ثمارها وما تسعى إليه من نجاح تشهده أرض المحبة والسلام مصر، مشيدة بدور الدولة المصرية، وإصرارها بأن تحرص وزارة الثقافة على إقامة جميع الفعاليات الدولية ذات الرسائل التنويرية في ظل الظروف الراهنة، في ذات الوقت الذي تتوقف به معظم الفعاليات الدولية حول العالم، كما هنأت كل من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان يحيى الفخراني، باختيارهما نائبين بمجلس الشيوح المصري، متمنية لهما النجاح والتوفيق.

وقال رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح، أن المهرجان يستهدف إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة والتراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى فى مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان المتمثلة في "المحبة- التسامح- السلام"، ورسالة مهمة لشعوب العالم تعكس مكانة وريادة مصر الحضارية .

يُشار أنه تم اختيار دولة "لبنان" كضيف شرف هذه الدورة وشخصية المهرجان كوكب الشرق "أم كلثوم" وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 22-29، بمشاركة 20 فرقة مابين فرق مصرية وفرق كنسية مصرية وأخرى ينتمي أعضاؤها إلى بعض السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، كما يكرم المهرجان مجموعة من الشخصيات والأسماء الفنية التي أثرت هذا المجال بإبداعاتها البناءة وهم اسم أمير الشعراء أحمد شوقي، والفنانة الكبيرة فيروز، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين.

وتقام الفعاليات في القلعة، وقبة الغورى، المتحف القبطي "مجمع الأديان"، الذي سيقام به فعاليات ملتقى الأديان "هنا نصلى معا"، في دورته الساسة يوم 25 أكتوبر، وتشارك فيه معظم الفرق فى قداس كونى مع الجمهور.

وستقام احتفالية كبرى، تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة في الختام 29 أكتوبر تحت عنوان "يا جمال النبي"، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذا إلى جانب إقامة سوق شعبي لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة، بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة.