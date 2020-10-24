وزير الري: مصر لا تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل.. "بأمارة إيه؟"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عندما تتحدث القيادات والدول مع شعوبها، خاصة في ملف السد الإثيوبي، يجب الحديث عن التعاون والتكامل، وليس عن الصراعات والأنانية في استخدام الموارد، من أجل أن يستفيد الجميع من ذلك.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن المياه الجوفية في مصر التي صالحة للاستخدام تكون على بعد من 1000 لـ1500 متر، وهذه المياه ليست متجددة، لذلك يتم التعامل معها بحرص كبير جدًا كي يكون لديها استدامة لمدة 100 عام.

وتابع: "كنت في سيوة منذ أيام قليلة، والأبار اللي حفرت من 20 سنة، نضبت الآن، الناس في سيوة يشتكوا من أن الزرع بيموت، بنحاول نعوضهم، ونشوف مصادر بديلة عشان الأراضي، حتى التنمية العشوائية بتعمل مشاكل، بس المياه الجوفية في مصر غير متجددة"، بخلاف إثيوبيا التي لديها 40 مليار متر مكعب من مياه جوفية متجددة.

وأوضح أن إثيوبيا ليست لديها أزمة في المياه، كما أن مصر لا تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل، "الكلام ده غلط، نهر النيل يسقط عليه 1700 مليار متر مكعب مطر، أثيوبيا يزرعوا 40 مليون فدان المياه بتيجي منين؟ ما هي من مياه مطر، احنا مش عندنا زراعة مطرية، عندنا زراعة مروية ودي مكلفة، فيه مياه مخزنة في بحيرة تانا أكثر من 50 مليار متر مكعب، دي من مياه النيل، في سد اخر تانا بلاس، فيه سدود صغيرة، بحيرة فكتوريا 3000 مليار متر مكعب، استئثار مصر بأمارة إيه، المياه المتخزنة أو اللي موجودة في البحيرات، ليست مياه نيل والدول بتستخدمها وده حقهم".