"الصحة" تناشد الناخبين: "مساعدتكم لينا مهمة جدا"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة حريصة على تأمين أي تجمعات للمواطنين، ووضعت خطة لها عدة محاور، ومن أهمها انتشار سيارات الإسعاف في محيط مقار اللجان الانتخابية، حيث تم توزيع 1400 سيارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتشكيل غرفة طوارئ مستمرة في الانعقاد، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية على "التلفزيون المصري"، في تغطية خاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، السبت، أن الوزارة تشدد على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم داخل اللجان الانتخابية، وضرورة ارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم، موجها رسالة للمواطن، قائلا: "مساعدتك لينا مهمة جدًا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظين للاستجابة لأي طوارئ، وتم نشر لافتات إرشادية، بشأن طرق العدوى والحماية، والوزارة وجهت بوجود فرق طبية مدربة، وحال الاشتباه في حالة أي ناخب يتم إحالته للمنطقة الصحية لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية، ومتابعة المخالطين للحالة، وتم مراجعة مخزون الدم في بنوك الدم، ويوجد بها أكثر من 20 ألف كيس دم من فصائل مختلفة، و70 ألف كيس بلازما.