خلال ساعات.. وزير التعليم العالي يضع حجر أساس جامعة المنصورة الأهلية

يضع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ، نائباً عن محافظ الدقهلية، غداً الأحد، حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، على مساحة 56 فداناً، بمنطقة "15 مايو"، في مدينة جمصة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولي الساحلي جنوباً.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، تنقسم الجامعة الأهلية الجديدة إلى 3 قطاعات، الأول قطاع الكليات الطبية، و يضم 4 كليات "الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض"، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويضم كليتي الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، وأخيراً قطاع كليات العلوم الإنسانية والإدارية، ويضم كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية.

وتُعد جامعة المنصورة الأهلية الجديدة هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح، وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم، وسيتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة، سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة، أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وسبق وأن أعلنت وزارة التعليم العالي عن طرح مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية، في عدد من الجامعات الأهلية التي تم الموافقة على إنشائها مؤخراً، ومنها جامعة "الملك سلمان الدولية" التي تقدم 54 برنامجاً تعليميّاً، وجامعة "الجلالة" 66 برنامجاً، وجامعة "العلمين الجديدة" 43 برنامجاً، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجاً تعليمياً.