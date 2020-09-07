رئيس جامعة المنصورة الأهلية: بدء الدراسة 2021 بطاقة 5 آلاف طالب

قال الدكتور معوض الخولي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن هناك خطة للانتهاء من غالبية الإنشاءات بالجامعة، وبدء الدراسة بها على العام الدراسي المقبل 2020-2021، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30% من حجم الإنشاءات للجامعة، مؤكدا أن الجامعات الأهلية الجديدة، تسعى لإخراج كوادر من الخريجين، تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، ووظائف المستقبل.

وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العمل يجري على قدم وساق، للانتهاء من الإنجاز العظيم، مشيرا إلى أن العام المقبل، سيتم البدء في الدراسة بعدد من البرامج التعليمية الجديدة، وفقاً لأحدث المتطلبات العالمية، فضلاً عن وجود عدد من الشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية، في إنشاء عدد من البرامج التعليمية، قائلا: "إن شاء الله سنبدأ بداية قوية".

وتابع رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن هناك جدول زمني للانتهاء من غالبية الإنشاءات على مطلع العام الدراسي المقبل 2020-2021، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية للجامعة للطلاب العام المقبل، ستكون من 3 لـ5 آلاف طالب، مشيرا إلى أن مقدر للجامعة، أن تحتوي بعد الانتهاء من جميع مراحلها 25 ألف طالب وطالبة.

الكردي والخولي وحيدر وسعد رؤساء لـ الجامعات الأهلية الجديدة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أصدر قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجرى حاليا الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بـالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، لافتاً إلى أنه سيتم بعد غد الأربعاء، البدء في إجراء اختبارات القبول للمتقدمين ببرامج الكليات المختلفة، وذلك عن طريق الاختبارات أون لاين.

وأضاف شعيرة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن 35 ألف طالب وطالبة، تقدموا حتى الآن، للالتحاق بالكليات بالجامعات الثلاثة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية، بشأن عمل تؤامة مع الجامعات الجديدة.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة"، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف مساء اليوم.