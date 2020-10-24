نقيب المهندسين: القوات المسلحة حققت نصراً في أكتوبر حطم كل الأساطير

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن القوات المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس، فى أكتوبر 73، وحققت نصرا عظيما حطم كل الأساطير نظرا لاسترداد الوطن لكرامته وهيبته، وإعادة سيادته على كل كامل أرضه الطاهر نصراً عكس قدرة القوات المسلحة وشعبنا العظيم على الصمود والصبر وتحمله لكل الصعاب وتجاوزنا محنة ١٩٦٧.

وأضاف، خلال احتفالية نقابة المهندسين، لتكريم محاربى حرب أكتوير من المهندسين،: تم إعداد وبناء القوات المسلحة بصبر وجلد لمعركة المصير، فى الوقت الذى ظن فيه العالم أجمع أنه لن تقوم قائمة لجيش مصر مرة ثانية، ولن يجرؤ على خوض أى معارك أخرى، وفى ظل الروايات والأساطير عن خط برليف، والعدو الذى لا يقهر، جاء قرار الرئيس السادات لخوض المعركة يوم السادس من أكتوبر 73، وإذا بالقوات المسلحة المصرية تحقق المعجزة وتحطم خط برليف، وتعبر القوات المسلحة للضفة الشرقية من القناة من خلال معابر التى أقامها سلاح المهندسين، لينهار العدو في 6 ساعات، وأصبحت للقوات المسلحة المصرية اليد العليا بالمعركة إلى أن تحقق النصر المبين.

وأوضح أنه أصبحت ذكرى هذا النصر وهذه الحقبة من تاريخ مصر، وما تحقق فيها من بطولات وتضحيات، ملحمة ودروساً حقيقية يجب أن تدرس كل عام لكل الأجيال ليعلموا ويتعلموا منها كيف كان تلاحم الشعب مع قادته وقواته المسلحة والذى حقق بدوره معجزات، ومن هذا المنطلق تحرص نقابة المهندسين على إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتابع: وها هم يخوضون اليوم معركة مكافحة الإرهاب بنفس روح الفداء والتضحية، ويقودون مع باقى أجهزة الدولة معركة البناء لتحقيق معجزات جديدة تحقق آمال وطموحات الشعب المصري، حقا إن قواتنا المسلحة المصرية هى الدرع الواقي، والحصن الحصين فى الحرب والسلم لهذا الوطن، فحق لكم أن تفخروا وتعتزوا بما قدمتم وما تقدمون وحق علينا جميعا دعمكم.

وحضر الحفل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وعلاء فهمي، وزير النقل الاسبق، وشريف هدارة وزير البترول الاسبق، وإبراهيم فوزي وزير الصناعة، الأسبق وأسامه كمال وزير البترول الاسبق، وأحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور حسن راتب، رجل الأعمال، والإعلاميين طارق رضوان وعبير فؤاد وطارق علام.