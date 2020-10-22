"المهندسين" تطرح 629 وحدة سكنية لأعضائها في 3 مناطق

أعلنت نقابة المهندسين عن طرح 629 وحدة سكنية لأعضائها في 3 مناطق مختلفة وهي التجمع الخامس والسادس من أكتوبر والعبور، وأجرت قرعة للمناطق الثلاث أخرها أمس.

وأكدت النقابة أنه من المقرر طرح 176 وحدة سكنية، من ضمن الـ629 وحدة، بالتجمع الخامس خلال قرعة علنية أخرى يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وأعلنت النقابة، فوز 62 مهندسا بوحدات سكنية بالتجمع الخامس، وذلك خلال القرعة العلنية التي نظمتها النقابة العامة صباح أمس الأربعاء، لتخصيص الوحدات التي تمتلكها النقابة بالتجمع الخامس.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة في القرعة مقامة داخل كومباوند متكامل المرافق، على مساحة 44.5 فدان، بتقسيم منطقة الإمتداد الشرقي للمستثمرين بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الجامعة الأمريكية، وتتراوح مساحاتها بين 130 و185 مترا.

وقالت النقابة، في بيان، إن القرعة تمت بشفافية كاملة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، تحت إشراف لجنة نقابية برئاسة المهندس أحمد المصري، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، والمهندس فاروق الحكيم، رئيس لجنة المهندسين الإستشاريين، مقررا، وعضوية المهندس أحمد سويلم، مدير إدارة الإسكان بالنقابة، ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية بالنقابة العامة للمهندسين.

وأشارت إلى أن قرعة الوحدات السكنية بالتجمع الخامس التي شهدتها النقابة أمس، هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال الاسبوع الجاري، حيث شهدت النقابة يوم السبت الماضي قرعة علنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بمنطقة جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر.

وأكدت النقابة أن يوم الإثنين الماضي شهد أيضا قرعة علنية لتخصيص 89 وحدة سكنية بالحي التاسع بإسكان العبور.

وأشارت النقابة في بيان سابق لها إلى أن وحدات النقابة موزعة على 40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 إلى 80 مترا، والسداد على 6 سنوات.