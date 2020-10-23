"المهندسين" تنظم حفلا كبيرا بحضور وزراء لتكريم الرواد من محاربي أكتوبر

تنظم النقابة العامة للمهندسين حفلا كبيرا لتكريم الرواد من مقاتلي حرب أكتوبر 73 المجيدة، بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين والحاليين، بأحد فنادق القاهرة غدا.

وقال بيان للنقابة إنه يأتي على رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس عصام شرف رؤساء الوزراء السابقين، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وأكد المهندس خالد توكل، عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة، حرص نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر واللواء محمود مغاورى أمين عام النقابة على تكريم الرواد من أبنائها المهندسين العسكريين، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي ساهمت في الحرب أيضا سوف يتم تكريمها مؤكدا أنه لولا تضافر الجهود بين كل أبناء الوطن ما عبرت مصر.

وأضاف توكل في تصريحات له أن دور المهندسين في هذه الحرب المجيدة دور كبير أشاد به الجميع وشهد به العالم، مشددا على أن هذا الدور لم يكن وقت الحرب فحسب ولكنه برز فترة الإعداد لها خلال ست سنوات سابقة ثم خلال معركة النصر ذاتها والتي انطلقت في الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من أكتوبر عام 1973 ثم مرحلة ما بعد الحرب.

وأشار توكل إلى أن هذا الدور الكبير سوف تبرزه النقابة في فيلم تسجيلي يضم بعض تفاصيل الثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة التجهيزات للحرب والتي شملت العمليات العسكرية الكبيرة التي قام بها جيش مصر وبرز فيها دور المهندسين المصريين في بناء حائط الصواريخ وتجهيز طلمبات المياه التى أسقطت الساتر الترابي.

وتابع: ثم مرحلة الحرب نفسها حيث قام المهندسون العسكريون بإنشاء الكباري الحديدية والمعابر والمعديات التي نقلت عليها المعدات للجبهة الشرقية وعمل فتحات في الساتر الترابي، بالإضافة إلى أعمال الاتصالات والرادار، تلا ذلك مرحلة ما بعد الحرب حيث قام مهندسو مصر المقاتلون بتأمين المواقع التي تم تحريرها بالضفة الشرقية.

وأضاف توكل: لم ينتهِ دور المهندس المصري بانتهاء الحرب بل إنه امتد واستمر في كل الميادين لتبني سواعد أبناء نقابة المهندسين وتعمر.