وزير الري: تكلفة "القومية للمياه" 50 مليار دولار حتى 2037 وقد تتضاعف

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات من 2016، للحفاظ على المياه، وتم العمل على استراتجية إدارة الموارد المائية من أجل تحسين نوعية المياه، وهذا ينعكس في المشروعات التي تقوم بها الدولة، مثل معالجة مياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي، والعديد من المشروعات، مثل مشروعات بحر البقر، ومشروعات أخرى يتم تنفذها من أجل معالجة وإعادة استخدام أكبر كمية من المياه.

وأوضح عبدالعاطي، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك برامج دشنتها الوزارة، من أجل ترشيد الاستهلاك، مثل تبطين الترع لتقليل الفواقد، واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة تقليل الاستهلاك وزيادة الانتاجية، فضلًا عن تحلية مياه البحر، وتهيئة البيئة المناسبة والتدريب والتشريعات، كل ذلك يتم العمل عليها بالتوازي".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن الخطة القومية للمياه تكلفتها لـ2037، لن تقل عن 50 مليار دولار، "أنا أتوقع أنها تتضاعف، وتبقى ضعف الرقم ده، طول ما فيه زيادة سكانية هيكون فيه فقر مائي، عندنا كمية مياه ثابته ومحددوة تتوزع على عدد اكبر فطبيعي يكون فيه فقر مائي".