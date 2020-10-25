 10 أسباب وراء تأخر صرف إعانات كورونا لأعضاء المهن الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية، عن 10 أسباب وراء تأخر صرف إعانات كورونا للأعضاء المصابين بكورونا، وأسر الشهداء، وجاءت تلك الأسباب كالتالي:

1- وجود أرقام حسابات بنكية خطأ من الأطباء.

2- ورود أوراق غير مختومة بخاتم النسر .

3- ورود طلبات بدون مسحات مقدمة عن طريق النقابات الفرعية.

4- عدم تحديد نوع العزل بالطلب ( منزلي- مستشفى ).

5- عدم سداد الاشتراك الخاص بنقابة العضو.

6- تأخر وصول الملفات التى تم تسليمها للنقابات الفرعية.

7- تأخر وصول الملفات المرسلة عبر البريد.

8- إغلاف مقر الاتحاد لمدة.

9- إصابة عدد (4) موظفين من قسم الإعانات بالكورونا نتيجة الاختلاط بالأطباء المصابين أثناء تقديم أوراقهم قبل شفائهم.

10- تشغيل الموظفين بنصف قوة العدد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تقليل عدد ساعات العمل.

وأكد الاتحاد أنه بعد استقرار الأوضاع نسبيا، وعودة الأمور لطبيعتها وشفاء الموظفين المصابين، عاد العمل بقسم الإعانات، بكامل طاقته، بالإضافة إلى عملهم خلال إجازتهم يومى الخميس والجمعة لإنجاز الملفات ومراجعتها.

وكان مجلس الاتحاد قرر صرف 5 آلاف جنيه لأعضائه من مصابى فيروس كورونا المستجد، لحالات العزل المنزلى، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة لمن تم حجزهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة، و50 ألف جنيه لأسر الشهداء.

وأعلن اتحاد المهن الطبية انتهاء صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد 5975 حالة، بإجمالى مبالغ 119 مليونًا و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانة الوفاة لـ91 حالة، بإجمالى مبالغ 4 ملايين و550 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لحالات الإصابة وأسر الأعضاء المتوفين إلى 124 مليونًا و50 ألف جنيه.

وأوضح الاتحاد أن إعانة الإصابة بكورونا للأعضاء، البالغ عددهم 5975، موزعين على 4 آلاف و332 طبيبًا بشريًا، و1169 صيدليًا، و299 طبيب أسنان، و175 طبيباً بيطريًا، فيما جاء توزيع الـ91 إعانة لأسر الوفيات، بعد تقديمهم إعلام الوراثة للطبيب المتوفى، " 70 طبيبًا بشريًا، 11 صيدليًا، 5 أطباء أسنان، 5 أطباء بيطريين".